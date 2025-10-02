A magnífica Celia Ribeiro

Por Virginia Rigatto, jornalista

Ao pensar na Celia Ribeiro, uma série de imagens vem à memória. Que triste a perda da nossa Celia, grande amiga, jornalista, e ícone da cultura gaúcha. Celia era uma fonte de inspiração, um ponto de referência infalível, símbolo da mulher independente e livre. Na consciência coletiva ela representa a etiqueta, o bom senso no convívio em comunidade e o respeito ao próximo.

Conheci a Celia na redação da Zero Hora onde eu era repórter do ensino. Foi a fotógrafa Lisette Guerra quem nos apresentou, elas cobriam a seção da moda e a coluna social. Naquele momento nasceu uma bela amizade pois tínhamos vários interesses em comum, entre eles viagens e arte. No fim do dia, depois de entregar nossas matérias aos nossos respectivos editores, seguido a gente se reunia na sala do diretor Lauro Schirmer para discutir as novas tendências, estilos de vida, personagens públicas e atividades culturais. O assunto sempre terminava em viagens: a casa de Mozart em Saltzburg, a nova versão do Lago do Cisnes no Covent Garden, a última exposição dos impressionistas no Metropolitan. Tudo era dissecado aos menores detalhes.

Foi com surpreendente agilidade que Celia acompanhou as rápidas evoluções das mídias

Celia se expressava com precisão e clareza num tom suave, jamais elevando a voz. Após apresentar uma ideia, concluía perguntando: "Não é mesmo?" Seu vocabulário era de um português clássico e extenso, e mesmo conversando entre amigos, coloquialmente, dispensava o uso gírias ou expletivos. Ao contrário da maioria dos gaúchos, ela conjugava os verbos na segunda pessoa, o que lhe atribuía um ar nobre, cultivado. Afinal de contas, ela era fruto do patrimônio cultural rio-grandense. Seu bisavô, o filósofo e professor Fernando Gomes, teve entre centenas de alunos Borges de Medeiros, Assis Brasil, Julio de Castilhos e Protásio Alves. Uma lista respeitável, pilares da história do Rio Grande do Sul.

A gastronomia era uma de suas paixões. Durante uma de suas visitas à Alemanha com o Lauro Schirmer eles nos visitaram em Munique. Naquela noite servi alcachofras, uma para cada convidado, acompanhadas por uma porção de azeite de oliva. Um excelente prato para saborear entre amigos, folha por folha, acompanhado por vinho tinto e boa conversação. Lembro como se fosse hoje seu entusiasmo dizendo que esta receita era uma novidade para ela, que no Rio Grande do Sul as alcachofras eram utilizadas como decoração em arranjo de flores, e que ela iria adicionar meu prato ao livro que ela escrevia naquele momento. Que honra inspirar a Celia, que tudo sabia sobre cozinha!

Mas seus talentos não se limitavam à gastronomia, à moda, e às boas maneiras. Celia tinha uma aptidão para a decoração de casa e jardim de um bom gosto admirável. Sua residência na serra gaúcha era de uma beleza idílica rara. Era uma casinha branca, cercada de dedaleiras, gladiolas e malvas-rosas em várias cores. Tudo em harmonia, natural, perfeitamente distribuído em torno da propriedade. Ao fundo, uma floresta de araucárias. No interior, nada de extravagâncias. Móveis fabricados localmente e esparsos. A gente queria ficar lá, naquele paraíso, para sempre.

Quando se tratava dos direitos das mulheres, Celia era tudo menos tradicional

Quando o seu nome é mencionado, há quem a considere tradicional e seus ensinamentos em etiqueta superados. Mas ela soube navegar os tempos com determinação e criatividade. Foi com surpreendente agilidade que Celia acompanhou as rápidas evoluções das mídias – do jornalismo impresso, para televisão, às redes sociais. Ela navegava o desenvolvimento cultural influenciando as gerações seguintes. Um de suas obras mais vendidas, Boas Maneiras e Sucesso nos Negócios, foi o primeiro livro no Brasil sobre o convívio social entre executivos.

Mais de dez obras de sua autoria ainda estão à venda, várias servindo como ponto de referência em pesquisas.

Quando se tratava dos direitos das mulheres, Celia era tudo, menos tradicional. Foi uma pioneira em termos de emancipação feminina. Ela obliterava os decretos da época em que as mulheres eram destinadas ao casamento e ao lar. Foi uma mulher livre e autônoma, uma das primeiras do jornalismo gaúcho. Foi acima de tudo uma grande colega, apoiando e estimulando as jovens jornalistas a enfrentar os desafios de um mundo onde os homens lideravam. "A Celia me deu muita força" diz Lisette Guerra, que na época era a única mulher no departamento de fotografia na redação da Zero Hora.