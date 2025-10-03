A grande onda de violência do século 21

Por Gabriel Moro Dariano, procurador da Fazenda Nacional

Estamos testemunhando o lamentável curso de uma era de violência e cólera. E as novas mídias são o seu principal propulsor.

Claro, é ingênuo negar a permanente propensão humana à atrocidade. Com suas duas grandes guerras, até mesmo o recente século 20 é apontado como um dos mais sanguinários da história.

Ocorre que o deslocamento de dinâmicas presenciais para o ambiente virtual do século 21 promoveu profundas alterações de convívio, moldando uma tessitura sociológica de contágio anímico carregado de ódio e ofensividade sem limites e com um inédito alcance. Veículos de assombrosa manipulação emocional, as redes sociais já deram inúmeras mostras do seu potencial de disseminação conflitiva. A limpeza étnica que, em 2017, eclodiu em Mianmar (Genocídio Rohingya) é um tétrico exemplo.

A virulência política, os xingamentos, o bullying e os cancelamentos não lincham nem matam diretamente, mas abalam a saúde mental, fulminam reputações e destroem vidas, causando sofrimento real e reações de agressividade imprevisíveis. Os Emmys levantados pela minissérie Adolescência (2025) são o dramático atestado de reconhecimento da gravidade da nossa época.

A brutalidade operada nas novas mídias está definitivamente incorporada em corações e mentes mundo afora. O remodelamento das mídias tradicionais e de arcabouços jurídico-institucionais de muitas repúblicas ocidentais são consequências evidentes de uma efervescência extremista. Em uma década de polarização enfurecida, a par de se mentir muito (pois, na guerra – ainda que cultural –, a primeira vítima é a verdade), multiplicam-se penas e sacrifícios decorrentes da quebra das regras do jogo democrático e do vilipêndio a direitos individuais. No Brasil, um deplorável corporativismo protecionista de poderes constituídos deriva desse mesmo e banalizado estado de belicosidade.