A força de quem faz a Feira do Livro existir

Por Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro

A Feira do Livro de Porto Alegre é construída, ano após ano, por pessoas que acreditam no poder da palavra para transformar a cidade. Se permanece viva há mais de sete décadas, é porque nunca foi obra de poucos: resulta de um esforço coletivo, feito por mãos que sustentam o que acontece na Praça da Alfândega.

Por trás de cada banca, há quem carrega, organiza e recomenda. A nossa diversidade de encontros conta com aqueles que os produzem e mediam. Para cada criança ouvindo uma história, há quem planeja e acompanha. A Feira existe porque livreiros resistem, educadores insistem, leitores retornam, autores dialogam e famílias atravessam a praça.

Em tempos de inteligência artificial, o livro resiste e existe graças a vocês, leitores, e também ao trabalho muitas vezes invisível de quem move essa engrenagem e mantém viva a literatura.

Nesse percurso, reconhecemos também aqueles que ajudaram a contar essa história. Entre eles, Maurício Sirotsky Sobrinho, cuja atuação aproximou comunicação e cultura. Nesta edição, seu nome identifica a Praça de Autógrafos – gesto simbólico que celebra a construção compartilhada da cultura.

Agradecemos, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, apoiadores, livreiros e, sobretudo, a você, que compartilha conosco esta história. Novamente, teremos uma programação de grandes debates, mais de 300 autores gaúchos, bem como nomes nacionais e de 17 países, além de atividades para todas as idades.

A Praça da Alfândega é o centro da diversidade que representa o livro: de muitas histórias e para todas as pessoas. E, assim como nossa Feira –fruto do trabalho de quem faz da cultura um instrumento a serviço da cidadania e do desenvolvimento –, permite que a palavra siga encontrando espaço.