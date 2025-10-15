A estratégia mais eficaz e mais ignorada

Por Gustavo Ermel, diretor de Estratégia e Inovação da Agência SPR

Um estudo clássico da Wharton Business School, uma das mais prestigiadas escolas de negócios do mundo, mostrou que existem quatro alavancas que uma empresa pode acionar para aumentar o lucro: aumentar vendas, aumentar preços, reduzir custos fixos ou reduzir custos variáveis. A questão é: qual dessas estratégias realmente tem o maior impacto?

Os números são reveladores. Um aumento de 1% nas vendas gera, em média, 3,3% de crescimento no lucro. Já um aumento de 1% nos preços eleva o lucro em 10,3%. Reduzir custos fixos em 1% melhora o resultado em 2,5%, enquanto cortar custos variáveis em 1% aumenta o lucro em 6,5%. Ou seja, nada supera o preço – ele é 58% mais eficaz do que a segunda melhor alavanca. É a estratégia mais poderosa, mas também a mais ignorada. Muitas empresas nem sequer possuem uma política clara de precificação.

O problema é que uma boa estratégia de preço não nasce do nada: ela depende da percepção de valor. E é aí que entra a marca. Uma marca forte dá permissão para cobrar mais sem perder volume. Sem marca, não há estratégia de preço – há apenas sobrevivência.

Muitas empresas nem sequer possuem uma política clara de precificação

Construir uma marca sólida exige consistência e tempo. Estudos de efetividade do Instituto Ehrenberg-Bass mostram que investir em marca com alta penetração, atingindo o maior número possível de compradores da categoria, tem efeito poderoso nas margens e na perpetuação do negócio. Essa é uma lição que as grandes marcas aplicam há décadas, mas que muitos ainda insistem em ignorar.

Preferimos seguir a manada – é mais seguro. O problema é que a manada anda em círculos há décadas, tentando sobreviver com malabarismos cada vez mais criativos. A grande questão é: você vai continuar copiando a média ou vai começar hoje a construir a única estratégia que garante valor, margem e futuro?