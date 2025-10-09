A ciência como linguagem global

Por Ir. Manuir Mentges, reitor da PUCRS

Nos últimos dias, tive a oportunidade de participar de uma missão à China, onde visitei universidades e parques tecnológicos, além de acompanhar a 42ª edição da Conferência da Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação (Iasp). Foram momentos intensos de aprendizado e de contato com experiências que revelam não apenas a vitalidade dessas áreas no país, mas também a força transformadora que elas exercem sobre a sociedade.

Mais do que estruturas impressionantes ou números grandiosos, o que se evidencia na China é a articulação sistêmica entre educação, ciência, tecnologia e inovação. Os parques científicos e tecnológicos não são apenas espaços de desenvolvimento empresarial: eles estão profundamente conectados às universidades, à formação de talentos e à produção de conhecimento, constituindo-se como motores do desenvolvimento nacional.

A ciência, nesse contexto, é uma linguagem global. Ultrapassa fronteiras geográficas, barreiras culturais e diferentes sistemas políticos, com um mesmo propósito: a busca pelo conhecimento e pela inovação. Essa experiência reforçou em mim a convicção de que uma nação que pretende se desenvolver coloca a educação e a inovação no centro de sua estratégia. A cultura também desempenha um papel decisivo nesse processo. E é nesse diálogo entre ciência, educação e cultura que uma nação encontra não apenas caminhos para o progresso, mas também fundamentos éticos e humanos para a construção de sociedades mais justas, solidárias e criativas.

A missão realizada na China permitiu observar de perto esse movimento: universidades e ecossistemas de inovação e empreendedorismo pujantes, políticas consistentes de formação de talentos e uma vitalidade cultural que conecta tradição e futuro. As vivências em Xiamen e Pequim evidenciaram o quanto a ciência é estratégica para o futuro das nações e como a cooperação internacional abre novas possibilidades para instituições de ensino e pesquisa no mundo inteiro.