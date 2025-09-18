Você confia?

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS
Democracia forte, baixa desigualdade, sistema de saúde universal, educação de qualidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esses são alguns dos elementos que garantem a alguns países, especialmente da Europa, as primeiras posições do Ranking Mundial da Felicidade, realizado pela Gallup e organizado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Olhando a partir da realidade brasileira eu penso: e a segurança, o quanto ela determina a felicidade? Para os países europeus que lideram o ranking desde sempre, ela é um dos elementos fundamentais que compõem a felicidade. Porém, para Costa Rica e México, países que entraram neste ano no TOP 10, esse não é um fator que a define — até porque não é exatamente um ponto forte de ambos. Mas há algo que, em diferentes dimensões, é um fator comum: a confiança.
Os países nórdicos têm um grau de confiança interpessoal e institucional muito elevado, ou seja: confiam uns nos outros e nas instituições. A Dinamarca, por exemplo, é um dos países com maior confiança social do mundo, fator reconhecido por pesquisas e utilizado pelo governo como parte de suas principais características. Lá, o padrão é confiar uns nos outros quando se trata de negócios, governo ou relacionamentos pessoais. E nos novatos da felicidade, isso se confirma? Na Costa Rica e no México, devido à corrupção e à violência, as instituições são menos confiáveis do que nos países nórdicos, mas a confiança comunitária e a interpessoal são muito fortes e fundamentais para a percepção de felicidade.
E no Brasil, como está a confiança? Baixa: a polarização política e a corrupção afetam negativamente a confiança nas instituições como governo, polícia e Judiciário. Por outro lado, a confiança interpessoal também não ajuda, e somente cerca de 30% dos entrevistados dizem confiar “na maioria das pessoas”, segundo dados do World Values Survey. O Brasil, que é só o 36º colocado, vem melhorando sua posição no ranking nos últimos anos: será que podemos confiar na felicidade?