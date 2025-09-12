Um plano para viver melhor

Por Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre

Porto Alegre vive um momento decisivo. Após anos de estudos e ampla participação social, chegamos à proposta do novo Plano Diretor — lei que orienta a cidade e integra soluções urbanísticas, econômicas e sociais. É o caminho para adaptar a cidade às mudanças climáticas, qualificar espaços públicos, melhorar a mobilidade e garantir o direito de todos à Capital.

Pensar a cidade exige considerar as especificidades das comunidades e as lições das enchentes. Em ação conjunta com os demais níveis de governo, estamos fortalecendo o sistema de proteção contra cheias: obras entregues, em andamento e planejadas, além de estudo para ampliar a estrutura até o Extremo Sul. Somam-se a isso financiamentos nacionais e internacionais para qualificar a infraestrutura, alinhados à visão de uma cidade resiliente e inovadora.

Crises trazem dores, mas também a chance de fazer melhor. Enfrentamos o déficit habitacional com moradias de interesse social em programas integrados entre município, Estado e governo federal, acolhendo famílias que vivem em áreas de risco. No Arquipélago, avança um planejamento de ocupação em parceria com universidade holandesa, em sintonia com o Plano Diretor.

Porto Alegre quer se consolidar como destino de turismo e negócios para o Brasil e países vizinhos. O 4º Distrito é estratégico, com vocação para economia criativa e eventos. No Centro Histórico, há incentivos para atrair mais moradores ao coração da cidade, próximo dos serviços essenciais. Para isso, é essencial a convergência entre setores público e privado.