Um novo momento para famílias gaúchas em situação de vulnerabilidade social

Por Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS

O mundo evolui e as formas de execução das políticas públicas ganham um olhar mais próximo, humano e na busca de resultados efetivos. O lançamento do Programa Família Gaúcha representa um passo importante para o Rio Grande do Sul: uma nova forma de acompanhar mais de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza.

O programa do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, contará com a participação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS), e contará com 314 Agentes de Desenvolvimento da Família – todos capacitados para acolher essas pessoas no dia a dia.

Por meio de visitas periódicas, será possível traçar e elaborar, em conjunto com cada núcleo familiar, diagnósticos e planos de autonomia. Todo o processo será monitorado e registrado em um sistema informatizado, garantindo transparência e segurança.

Assumir esse desafio é mais do que uma missão institucional

Mais do que números e relatórios, o que está em jogo é a criação de vínculos de confiança e de perspectivas reais de futuro, inclusão produtiva real. Ao lado das famílias, trabalharemos dimensões fundamentais como cidadania, educação, relações humanas, qualificação para o trabalho e planejamento de vida. Não se trata apenas de um programa de 22 meses. O que queremos é que estas famílias consigam projetar novos caminhos, saindo da condição em que se encontram para uma verdadeira evolução contínua, que vá além do programa.

Não transformaremos todas as realidades da mesma forma. Ainda assim, cada avanço, cada família fortalecida, já significa uma mudança profunda na sociedade. E cada transformação reverbera em comunidades inteiras, nas cidades e em todo o Estado. É esse efeito multiplicador que nos move e que nos inspira: trabalharmos novas realidades em uma família é beneficiar o entorno em que ela vive.