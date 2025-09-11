Um novo auxílio aos agricultores gaúchos e um “viva a vaia”

Por Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar

A crise na agricultura gaúcha começou, como os leitores sabem, antes da grande enchente de 2024. Antes disso, secas prolongadas e duas outras grandes chuvas já tinham endividado boa parte dos produtores. O governo Lula e todo o Brasil deram um apoio sem precedentes para a extraordinária reconstrução feita pela sociedade gaúcha.

Mas sabemos que o trabalho continua e que a construção de uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas demandará tempo e assistência. Por isso, a Operação 365, da Embrapa, é voltada para a melhoria do solo e da rentabilidade dos cultivos.

E, por isso, o presidente Lula anunciou, na sexta-feira, R$ 12 bilhões para financiar o alongamento das dívidas — com juros mais baixos e dois anos de carência — para dar um fôlego extra aos produtores.

É uma ação que se soma aos R$ 109 bilhões de investimento do governo Lula no Rio Grande, incluindo a suspensão até 2027 dos pagamentos e dos juros da dívida do Estado. Ações feitas sem olhar partido político.

O governo continuará onde sempre esteve: do lado da produção de alimentos

Na semana passada, na Expointer, ouvi vaias de um grupo estimulado por um deputado bolsonarista. Como escreveu o poeta Augusto de Campos, viva a vaia. Ela só é possível na democracia — e, se os mentores do golpe tivessem conseguido seu intento, seria o fim delas e do direito de protestar.

Só não é possível fechar os olhos, ou ouvidos, para o fato de que nem todos hoje agem da mesma forma que o governo atual está agindo. E quão diferente seria se na Presidência estivesse outro grupo político que disputou — e não aceitou a derrota — em 2022.

Uma turma que nega a própria existência das mudanças climáticas. Nós vimos o presidente anterior atacar e boicotar sistematicamente governadores que ele considerava como oposição. Uma turma que quer privatizar o Banco do Brasil, principal agente do financiamento agrícola no país.

Um tempo que felizmente passou.