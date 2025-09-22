Um alerta sobre sinais e sintomas do câncer infantojuvenil

Por Algemir Brunetto, superintendente do Instituto do Câncer Infantil e Virgínia Nóbrega, consultora médica e responsável pelo Teleoncoped no Instituto do Câncer Infantil

No Brasil, em torno de 8 mil crianças e adolescentes são acometidos pelo câncer a cada ano. Apesar do grande impacto nas famílias e de ser a primeira causa de óbito por doença nessa faixa etária, o diagnóstico é tardio em muitos pacientes, que já chegam com a doença avançada. O Setembro Dourado representa uma oportunidade de conscientização e alerta sobre os sinais e sintomas da doença para pais, profissionais da saúde e gestores públicos, buscando identificar o mais cedo possível casos suspeitos e dar rápido encaminhamento a hospitais especializados para confirmação do diagnóstico e início do tratamento.

O Setembro Dourado representa uma oportunidade de conscientização e alerta

O Instituto do Câncer Infantil (ICI), em colaboração com a Secretaria Estadual da Saúde, lançou o projeto Teleoncoped, visando fortalecer a rede de atenção à oncologia pediátrica no Estado. A iniciativa se destaca pelo seu caráter inovador ao empregar a telemedicina como uma ferramenta para agilizar o atendimento de crianças e adolescentes com suspeita de câncer infantil. Profissionais da saúde de qualquer localização do RS podem entrar em contato com médicos especializados em oncologia pediátrica do ICI através do telefone 0800 511 21 21 para esclarecimento de casos suspeitos de câncer. Através de uma plataforma digital, o profissional da saúde pode compartilhar exames médicos com o especialista usando um aplicativo instalado em seu próprio telefone celular e, assim, facilitar tomadas de decisão e agilizar a realização de exames complementares ou de transferências para os hospitais especializados no tratamento.