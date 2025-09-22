Seis décadas de uma profissão multifacetada

Por Flávio Abreu, Presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS)

No dia 9 de setembro de 1965 foi promulgada a Lei nº 4.769, que regulamentou a profissão de administrador e criou os Conselhos Federal e Regionais de Administração. Motivado pelo desejo de um grupo de profissionais atuantes no setor público, esse diploma legal foi um divisor de águas. Se antes o exercício de administrador era facultado a qualquer pessoa, a partir desse marco ocorreu a profissionalização da gestão nos âmbitos privado e público.

Ao longo desses 60 anos, a profissão evoluiu de forma extraordinária. Enfrentamos crises como a hiperinflação dos anos 1980, a globalização dos 1990, a recessão de 2014 e, mais recentemente, as agruras da pandemia. Em cada desafio, o profissional de administração se ergueu como farol, reorganizando cadeias de suprimentos, fomentando inovação e garantindo a resiliência das organizações.

Mas o que torna alguém um bom profissional de administração? É um conjunto de competências, que define não só o profissional, mas o ser humano visionário: visão estratégica, liderança inspiradora, ética inegociável, inovação criativa e aprendizagem contínua.

E por falar em aprendizagem contínua, em 2024 formamos uma parceria inédita com a Univates, por meio da qual oferecemos para os profissionais registrados e adimplentes com o CRA-RS uma pós-graduação totalmente gratuita em Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Em 2025, essa parceria foi realizada com a Feevale e a UCS e, com elas, estamos capacitando os nossos profissionais em dois cursos de pós-graduação: Inteligência Artificial nos Negócios e Gestão de Projetos, também de forma gratuita.