Região Central, epicentro da inovação e do empreendedorismo

Por Pedro Cezar Saccol Filho, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (Adesm)

A evolução econômica da região central do Rio Grande do Sul ocorreu em três ondas de desenvolvimento. No século 19, expedições chegaram para garantir a paz na região. Já no início do século 20, chegou o desenvolvimento logístico com a implantação das ferrovias. Na década de 1950, iniciou-se a era da educação, com a criação das primeiras universidades. Movimentos semelhantes estão se repetindo no século 21, com a mobilização do ecossistema de inovação envolvendo governo, academia, setor produtivo e sociedade organizada, atraindo jovens empreendedores e entusiastas da inovação.

Nesta semana, a Região Central torna-se o epicentro da inovação e do empreendedorismo, consolidando-se como um polo de prosperidade. A região supera desafios e gera PIB por meio do conhecimento, estimulando a inovação aberta, que vai além da tecnologia: envolve a geração de ideias, trocas de experiências e o desenvolvimento de soluções através da colaboração e da construção coletiva. Hoje, dia 24, a programação está aberta à comunidade, com entrada gratuita.

Nosso ecossistema, denominado Inovacentro, foi destaque nacional no ELI Summit de Petrolina (PE), em 2024, sendo reconhecido por sua maturidade e pela aplicação da metodologia Trilha da Inovação da governança.

Esse protagonismo gerou bons resultados e agora se materializa em dois projetos voltados ao desenvolvimento regional, durante a Semana da Inovação: o ELI Summit RS e o Santa Summit. Discutindo com especialistas sobre ambientes, territórios e ecossistemas de inovação, reimaginamos o futuro através de cinco verticais estratégicas: Agro, Indústria, Varejo, Turismo e Saúde.