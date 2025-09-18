Quem não quer a reforma administrativa?

Por Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep

Em evento sobre a reforma administrativa promovido pela Confederação Nacional do Comércio no primeiro semestre, o deputado que lidera o Grupo de Trabalho sobre a Reforma Administrativa na Câmara apresentou sua expectativa de aprovação do projeto até o fim do ano. A reação da plateia foi natural: “Esse deputado está sonhando”.

Há uma percepção geral de que o atual governo federal não tem simpatia pela ideia de reforma administrativa e de que, com a proximidade das eleições, nenhum governo gostaria de mexer em temas “impopulares”.

Uma reforma que nos permita fazer mais com os recursos que temos é urgente

Mas, vejamos. Alterar regras de gestão do setor público brasileiro tem um único objetivo: melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população, sem que seja necessário gastar mais o tempo todo, como viemos fazendo nas últimas décadas. Será que algum brasileiro está satisfeito com a situação atual dos serviços públicos e acha que esse objetivo não merece apoio? Eu acredito que poucos. Impopular, portanto, a reforma administrativa não deveria ser. Sobre a posição do governo, honestamente, eu não consigo ver como um governo que valoriza o serviço público e a assistência às pessoas poderia não apoiar uma reforma para, justamente, melhorar a qualidade dos serviços básicos, como saúde e educação.

Uma reforma que nos permita fazer mais com os recursos que temos é urgente. Regras de gestão de RH, como estabilidade plena para todas as carreiras sem avaliação de desempenho, pagamento de supersalários, salários iniciais descolados da realidade de mercado, transversalidade das carreiras, entre outras, precisam ser reavaliadas. Além disso, precisamos aprofundar parcerias com o setor privado e o processo de digitalização de serviços.