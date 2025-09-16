Peninha, Kirk e todos nós

Por Fábio Bernardi, sócio-diretor da HOC

É, eu sei: eu não deveria meter a mão nessa cumbuca. Mas o título aí de cima é um pega ratão, ou um clickbait, como se diz na internet.

Peninha, todo mundo viu (se você não viu, por onde andava?), disse coisas horrorosas sobre o assassinato do influenciador de direita Charlie Kirk. Não estou aqui para acusar Peninha, porque seria chover no molhado, já que até o próprio Peninha condenou a si mesmo. Também não vou inocentar Peninha, já que o próprio Peninha tampouco se inocentou. Ele é culpado e não se fala mais nisso — embora todo mundo, inclusive ele, continue falando.

Meu ponto aqui é que a bala que matou Kirk, a fala estapafúrdia de Peninha e o ódio regozijador dos que o cancelam na internet estão saindo, todos, do mesmo lugar: de nossa recente tolerância ao extremismo "dos nossos" (ainda que por vezes inconsciente), que vira arma de ataque e de defesa conforme nos convém, mas que logo acusamos o outro de usá-la quando isso nos atinge. Olho por olho e o mundo acabará cego, disse Ghandi. Pois já estamos caolhos, e muitos colocam o tapa-olho enquanto acusam o próximo de não enxergar muito bem.

O mundo não fica melhor quando um pai de duas crianças morre

Quando foi que isso passou a ser assim não sei. O que sei é que nem sempre foi assim. Quando o filho de Antônio Carlos Magalhães, o ACM, faleceu, seu maior adversário político, Miguel Arraes, foi ao cortejo fúnebre. Ao vê-lo lá de cima do caminhão de bombeiros, ACM desceu e foi abraçá-lo. Em 2002, meu pai fez dura campanha contra o PT ao governo do Estado. Mas quando meu avô morreu, Tarso Genro interrompeu sua campanha e viajou 600 quilômetros para estar presente no enterro. No dia seguinte, eles estavam normalmente em cima do ringue. Era um tempo em que se brigava com as ideias, não com as pessoas. Mas, convenhamos: as ideias eram melhores.

O mundo não fica melhor quando um pai de duas crianças morre. Qualquer pai. Mas o mundo também não melhora quando uma ideia torta vira motivo para fuzilarmos alguém com a nossa pólvora moral.