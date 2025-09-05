Pátria amada!

A Semana da Pátria celebra a independência do Brasil da Casa Imperial de Portugal. A proclamação da independência significou autonomia política e soberania nacional, ou seja, liberdade com relação à coroa portuguesa. O Hino da Independência e o Hino Nacional cantam este fato em prosa e verso: "Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil...E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria..."

Passados 203 anos daquele evento histórico, a Constituição de 1988 consagrou a noção de Estado de direito, ancorada no princípio supremo da democracia. Ora, a democracia é um ordenamento. O seu caráter 'moral' depende da conformidade com a lei moral, à qual deve se submeter como qualquer outro comportamento humano. Uma autêntica democracia não é somente o resultado de um respeito formal a regras, mas é o fruto da convicta aceitação dos valores que inspiram os procedimentos democráticos: a dignidade da pessoa humana desde sua concepção até o seu ocaso natural, o respeito aos direitos do homem, do fato de assumir o "bem comum" como fim e critério regulador da vida política. Quando o relativismo ético se difunde, a democracia corre riscos! "Uma autêntica democracia só é possível num Estado de direito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa humana. Aquela que exige que se verifiquem as condições necessárias à promoção quer dos indivíduos através da educação e da formação nos verdadeiros ideais, quer da 'subjetividade' da sociedade, mediante a criação de estruturas de participação e corresponsabilidade" (S. João Paulo II).