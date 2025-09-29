Pandemia renovou o board das empresas

Por Felipe Ribeiro, Sócio da Evermonte Executive Search

Uma pesquisa recente do Evermonte Institute revelou que, desde 2020, houve uma transformação significativa nos conselhos das empresas brasileiras, com 34,6% dos seus membros atuais assumindo os seus cargos nesse período. Segundo o estudo, é uma mudança que vai muito além da entrada de novos integrantes: o perfil se diversificou, refletindo uma maior variedade de experiências.

Profissionais de áreas como tecnologia, transformação digital e sustentabilidade, antes menos comuns no board das companhias, agora ganham destaque. Essa renovação tem levado os conselhos a se tornarem mais dinâmicos e interconectados, com uma visão mais integrada às necessidades de inovação e governança.

O período da pandemia também contribuiu para a ampliação da participação feminina: 9,85% das conselheiras da amostra assumiram seus cargos após 2020, refletindo uma crescente busca por maior equidade de gênero.

O período também contribuiu para a ampliação da participação feminina

Essas mudanças colocam o Brasil em um estágio intermediário de desenvolvimento institucional quando comparado a mercados de governança mais maduros, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Europa continental. Mas, apesar da evidente evolução, os conselhos brasileiros ainda enfrentam desafios. A (ainda) baixa diversidade de gênero, a concentração geográfica (no Sudeste e no Sul) e a predominância de conselheiros com background financeiro reforçam a importância de ampliar a composição dos colegiados – incorporando experiências complementares e perspectivas diversas, capazes de fortalecer a qualidade das decisões e antecipar movimentos de mercado sob uma lógica de visões múltiplas.

Embora estejam avançando em direção a uma governança mais técnica e estratégica, com a incorporação de competências voltadas para as novas demandas do mercado, os conselhos de muitas empresas brasileiras ainda carecem de mecanismos estruturantes que garantam mais diversidade, independência e responsabilidade.