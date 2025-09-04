Os Verissimos

Por Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro

Certa vez, o escritor Luis Fernando Verissimo foi convidado por Sampaulo a escrever a apresentação do livro Os Pecados da Língua. Dias depois, entregou o texto pronto, acompanhado de um comentário sucinto: “Muito bom o livro de vocês”. Ao ouvir o relato, Sampaulo — parceiro da publicação e dono de humor rápido — reagiu: “Ele falou tudo isso?”

Essa lembrança me foi contada por meu pai, o professor Ledur, que teve a sorte de conviver tanto com Luis Fernando quanto com Erico Verissimo. A anedota sintetiza bem o estilo do cronista: introvertido, de poucas palavras, preferindo observações curtas e pontuais, quase sempre carregadas de intenso significado.

Já Erico era o oposto. Falante, extrovertido, contador de histórias, comunicativo e generoso, abria as portas da casa para encontros com estudantes de Letras. Em uma dessas ocasiões, revelou o processo criativo de Incidente em Antares, mostrando os mapas que desenhara para estruturar cada detalhe da narrativa — prova de disciplina e método de romancista.

Pai e filho deixaram marcas distintas na literatura brasileira

Na escrita, essas características se invertiam: enquanto Erico era metódico e planejava as narrativas com extremo cuidado e raros momentos de humor, o filho soltava o verbo e retratava o mundo ao seu redor com muito humor, ironia e sarcasmo.

Pai e filho deixaram marcas distintas na literatura brasileira — cada qual à sua maneira. Luis Fernando, com crônicas rápidas e espirituosas; Erico, com romances densos e meticulosos. Ambos também se eternizaram na história da Feira do Livro de Porto Alegre: Erico foi patrono em 1976, na 22ª edição; Luis Fernando em 1991, na 37ª.