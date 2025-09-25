Os olhos invisíveis no teletrabalho: eficiência ou vigilância?

Por Rafael Foresti Pego, procurador do Trabalho e doutor em Direito pela Universidad Complutense de Madrid

A dispensa de trabalhadores devido ao monitoramento no teletrabalho gerou acalorados debates sobre um tema sensível em tempos digitais: os limites do monitoramento digital do trabalho. Nas redes sociais, “lacrar” parece mais importante do que compreender, distorcendo a realidade. O avanço tecnológico (uso massivo de ferramentas digitais e capacidade de coleta/processamento de dados) intensifica as possibilidades de monitoramento do trabalho (e do comportamento do trabalhador), em níveis nunca vistos. A fiscalização integra o poder diretivo, mas não pode ser abusiva. A vigilância ostensiva (ou oculta) desafia as regulamentações, independentemente da modalidade, presencial ou remota.

A Europa evolui com o Regulamento da Inteligência Artificial e Diretiva das Plataformas Digitais. Coíbe que sistemas automatizados exerçam pressão indevida sobre os trabalhadores e impõe o uso seguro e ético da IA, com respeito aos direitos fundamentais. Classifica como risco elevado o uso de IA nas decisões sobre o emprego. A Espanha editou a lei do trabalho a distância. Exige que o empregador informe previamente aos trabalhadores sua política e regras – e restrições – para o uso de ferramentas digitais. Baseia-se na transparência dos meios e conteúdos monitorados e da finalidade, examinada a partir da proporcionalidade.

Ferramentas adotadas para monitorar as atividades precisam ser justificadas

A lei brasileira não disciplinou o uso de ferramentas digitais, nem na reforma de 2017, da “modernização”. Alterações na CLT resultaram em cinco artigos sobre teletrabalho, com a visão obsoleta de um regime extraordinário e negociado individualmente, desprezando os desafios reais de quem lida diariamente com esse formato. Apesar disso, o monitoramento digital encontra limites nas normas ordinárias trabalhistas sobre o poder diretivo e diretrizes constitucionais de proteção de dados, da intimidade e da dignidade da pessoa humana, exigindo do jurista habilidade e senso de justiça.