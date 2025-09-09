Os 60 anos da profissão de administrador

Por Flávio Abreu, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul

Neste ano a profissão de Administrador comemora 60 anos de regulamentação no Brasil, instituída pela Lei nº 4.769, de 09/09/1965. Em uma época de industrialização nacional, a lei foi criada para garantir uma gestão profissional e qualificada nas áreas privada e pública, reconhecendo o Administrador como especialista e criando o Sistema CFA/CRAs, responsável por fiscalizar a ética e a excelência técnica da profissão.

A era digital trouxe novos desafios, exigindo uma evolução de perfil

Os fundamentos da Administração, planejar, organizar, dirigir e controlar, permanecem atuais. Administradores se tornaram peças-chave para a eficácia, eficiência e geração de empregos, conectando sua trajetória ao crescimento nacional. O papel do Administrador se expandiu, tornando-se também protagonista da integridade e da sustentabilidade e pelo avanço de práticas de compliance e ESG (governança ambiental, social e corporativa), que ganham cada vez mais relevância no cenário atual.

A era digital trouxe novos desafios, exigindo do Administrador uma evolução de perfil: além de conhecimentos técnicos, necessita agora competências em Inteligência Artificial, Big Data e habilidades interpessoais como inteligência emocional, adaptabilidade, visão sistêmica, liderança humanizada e aprendizagem contínua. A capacidade de promover ambientes éticos e inovadores são diferenciais essenciais. Esse perfil híbrido é fundamental para transformar desafios em oportunidades e apoiar o progresso do Brasil, adaptando-se à velocidade das mudanças e à complexidade dos mercados.