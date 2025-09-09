O voluntariado como ferramenta de formação de lideranças cidadãs

Por Clandio Maffini Cerezer, professor do Colégio Anchieta e mestrando em gestão escolar, e Maria Isabel Xavier, professora do Colégio Anchieta e doutoranda em Gestão Escolar

O século 21 nos desafia com crises educativas, humanitárias e ambientais que exigem respostas urgentes. Nesse cenário, o voluntariado não pode ser visto apenas como gesto solidário, mas como prática transformadora capaz de fortalecer a empatia, a responsabilidade social e a formação de lideranças comprometidas com o bem comum.

No campo educacional, essa prática ganha ainda mais relevância. A Resolução nº 2/2018 do Conselho Nacional de Educação já reconhece o voluntariado como estratégia pedagógica eficaz para a formação integral, estimulando o protagonismo juvenil e aproximando os estudantes das realidades locais. Ao vivenciarem essas experiências, os jovens ampliam sua consciência social e desenvolvem competências como pensamento crítico, comunicação, resolução de problemas e trabalho em equipe — habilidades indispensáveis para enfrentar os desafios contemporâneos.

Exemplos concretos mostram como isso acontece. Em colégios da Rede Jesuíta de Educação, o voluntariado integra o projeto pedagógico e traduz valores como amor ao próximo, justiça socioambiental e solidariedade. Mais do que cumprir uma atividade extracurricular, os estudantes são convidados a experimentar o autoconhecimento, o cuidado com o outro e o discernimento, pilares da tradição inaciana que os ajudam a se perceberem como parte de uma missão coletiva.

Os resultados vão além da escola. Jovens engajados em ações voluntárias tornam-se lideranças que inspiram outros, multiplicando atitudes de pertencimento e serviço. Ao mesmo tempo, as comunidades beneficiadas experimentam melhorias reais, fruto de iniciativas criativas e colaborativas. Assim, o voluntariado deixa de ser apenas uma prática pontual e se consolida como ferramenta de transformação social e de fortalecimento da cidadania crítica.