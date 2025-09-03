O uso da IA contrapõe eficiência e humanidade no Judiciário?

Por Pablo Ritzel, advogado e mestre em direito

A era digital promete eficiência, mas levanta uma questão crítica para a Justiça: o risco de se tornar genérica. Pressionado pela alta demanda, o Judiciário brasileiro tem adotado a inteligência artificial (IA) para acelerar decisões. Dados do Rio Grande do Sul, por exemplo, mostram que em um mês a IA foi utilizada aproximadamente 149 mil vezes, produzindo mais de 95 mil minutas. No entanto, essa automação pode desumanizar o processo, reduzindo cidadãos a "números" e transformando vidas em dados.

A IA opera por padrões, o que é problemático quando a singularidade de cada caso é fundamental. As nuances de uma ação judicial são difíceis de serem capturadas por algoritmos. Nesse contexto, o papel do advogado é crucial. Ele não é apenas um aplicador da lei, mas um garantidor da individualidade, um artesão que observa cada detalhe para que a história por trás do processo não seja perdida.

Não se trata de frear o avanço tecnológico, mas de usá-lo com discernimento. A tecnologia deve servir à Justiça, e não o contrário. Embora o déficit estrutural do Judiciário seja real, a automação não pode ser pretexto para sacrificar a análise cuidadosa de cada processo. É encorajador que ele próprio demonstre preocupação, com punições para o uso indiscriminado de IA por juízes e servidores. Contudo, ainda se está longe do equilíbrio entre a necessidade de agilidade na tramitação e o direito a uma análise profunda e individualizada.