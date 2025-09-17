O turismo que encontra a alma gaúcha na vitrine do RS

Por Carla Deboni, diretora da GAM3 Parks

A capital de todos os gaúchos abriga cenários que já conquistaram o olhar do Brasil e do mundo: o pôr do sol no Guaíba, a orla do Gasômetro revitalizada, o Mercado Público e a pluralidade do 4º Distrito. Mas é em setembro que a cidade revela sua face mais universal com o Acampamento Farroupilha.

No Parque Harmonia, ele se ergue como um território simbólico repleto de experiências que ultrapassam a noção de festa para ser vivência, pertencimento e projeção de identidade. Em Porto Alegre, é um local onde o turismo se despe de ser só motor econômico para vestir a pilcha de ponte cultural.

O Acampamento Farroupilha é declaração de identidade e estratégia de desenvolvimento

O visitante não observa à distância, mas participa ativamente. Prova um churrasco feito no fogo de chão, toma o mate cevado por mãos campeiras, emociona-se com as trovas e poesias, dança ao som da gaita, descobre no olhar dos anfitriões uma hospitalidade rara. O que se consome não é apenas tradição, mas sim a própria alma do Rio Grande do Sul, compartilhada de forma generosa.

Esse espaço também amplia horizontes. Funciona como vitrine de festas e eventos que atravessam o calendário cultural do Estado, fortalecendo um turismo que se reinventa e conversa com novas demandas. Em tempos em que o viajante quer autenticidade, o Acampamento se apresenta como ativo de valor incalculável, repleto de experiência genuína que encanta tanto o turista de fora do Estado quanto o gaúcho que reencontra sua história.

O Harmonia, renovado e preparado, oferece conforto e segurança sem apagar a rusticidade que é a essência da festa. Um ponto de encontro na cidade onde o porto-alegrense é de casa e o turista é acolhido, ambos conectados aos grandes eventos, à prática de esportes e na convivência cotidiana. Local de transitar entre operações comerciais, piqueniques, churrasqueiras públicas e eventos fechados, ou seja, um espaço de todos.