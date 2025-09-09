O turismo gaúcho se fortalece com inclusão

Por Marta Rossi, CEO do Grupo Rossi & Zorzanello

O Rio Grande do Sul se reconstrói com a força de diferentes segmentos, como o turismo. Nosso Estado teve o terceiro maior avanço do país nas atividades turísticas no primeiro semestre deste ano, segundo dados do IBGE. A alta foi de 9,4% no período, mostrando nossa recuperação após as enchentes.

Gramado, especialmente, destaca-se como um dos principais destinos no país

Somos privilegiados em ativos turísticos, com atrações culturais, históricas, gastronômicas e de experiências para todos os públicos. Gramado, especialmente, destaca-se como um dos principais destinos no país, uma cidade que se construiu e se preparou para bem receber os visitantes, com respeito às suas diferentes identidades.

Esse é o caminho que o RS deve seguir para ampliar sua força turística. Viajar é, cada vez mais, vivenciar experiências plurais e inclusivas — e sustentabilidade, acessibilidade e diversidade precisam ser prioridades para o segmento.

Isso envolve fomentar roteiros que acolham todos os perfis de visitantes e incentivem o empreendedorismo local, como o público feminino, negro, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e grupos culturais diversos. Um trabalho que passa pela preparação e pela adaptação da infraestrutura e dos trabalhadores do setor.

Gramado tem se preocupado cada vez mais em oferecer uma estrutura urbana adequada para PCDs, ampliando os recursos de acessibilidade em suas atrações. É também uma das dez cidades que integram o Projeto Estratégia Nacional Destino Turístico Inteligente, pelo qual está qualificando seu turismo inclusivo. Além disso, foi indicada como um dos melhores destinos do mundo para casais e famílias LGBTQIA+ pelo Prêmio Viaja Bi.

Em novembro, no Festuris, uma das maiores feiras de turismo da América Latina, Gramado será também o centro de reflexões, diálogo e construção coletiva sobre esse e outros temas. Nos painéis, discutiremos as tendências para o desenvolvimento do segmento, que passa pela diversidade e pela inovação.