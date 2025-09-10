O mês mais gaúcho como inspiração para o futuro

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Setembro é o mês mais gaúcho do calendário. As bandeiras tremulam e o cheiro de churrasco invade o Acampamento Farroupilha e a Expointer. Há nisso um simbolismo: o esforço para reafirmarmos nossa identidade e nossas raízes gaúchas, mesmo diante das incertezas do presente.

Também precisamos transformar esse orgulho em ação prática

O futuro do Rio Grande precisa desse vínculo afetivo. Mas também precisamos transformar esse orgulho em ação prática. Ao lado da força dos símbolos, convivem nossas fragilidades. As consequências das enchentes ainda são feridas visíveis na nossa infraestrutura e em negócios que naufragaram. A perda de competitividade — ou seja, de novas oportunidades — implica a saída de jovens e profissionais qualificados, movimento conhecido pelo termo brain drain.

A agricultura gaúcha enfrenta uma tempestade perfeita. Safras com quebra em anos sucessivos, alto endividamento dos produtores e taxas de juros altíssimas explicam a queda de 45,5% no volume de negócios da Expointer. Um tombo amargo, de R$ 8,1 bilhões para R$ 4,4 bilhões, comparado com 2024.

Ao mesmo tempo, estão dadas as condições de um recomeço. O agro segue aguerrido, inovador e acolhido pelo povo gaúcho, o que fica evidente pela presença recorde de 1 milhão de visitantes na feira.

É com esse orgulho das façanhas que criamos e cultivamos que continuaremos em frente. No ano que vem, teremos outros eventos tradicionais do Estado, como o Fórum da Liberdade, realizado pelo IEE.

O Fórum é um dos maiores eventos de debate da América Latina e também tem no Rio Grande o seu ninho. A data da 39ª edição foi revelada há poucos dias. Em 9 e 10 de abril, grandes pensadores estarão em Porto Alegre para expor suas ideias sobre assuntos da atualidade e de extrema relevância.