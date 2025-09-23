O menor desfile farroupilha do mundo!

Por Luis Felipe Barros, ex-presidente do Instituto Desenvolve Pecuária

No dia 20 de setembro, milhares de gaúchos desfilaram orgulhosos em seus cavalos, com objetivos claros: comemorar a Revolução Farroupilha, mas acima de tudo cultuar a tradição.

Santana do Livramento avocou a pecha vaidosa de ter sido o maior desfile do mundo, o que não deixa de ser verdade quando confrontado apenas o número de cavalarianos, aproximadamente 4 mil.

No entanto, o "título" mesmo vai para os organizadores, liderados pelo executivo municipal, que sob uma premissa falsa e inadequada, impediram pais de desfilar em conjunto com os seus filhos pequenos no mesmo cavalo.

Enquanto pululavam imagens de pais e filhos num corpo só, no mesmo cavalo, na acepção máxima de exercício cultural, com fotos de mães amamentando filhos no "lombo do cavalo", Santana do Livramento ameaçou de expulsão e prisão aqueles que violassem a determinação ridícula e autoritária de levarem seus filhos junto ao seus colo e ventre no mesmo cavalo.

Foram cerceados os direitos básicos culturais de pais e filhos

Sob a pecha de proteger os menores de riscos, foram cerceados os direitos básicos culturais de pais e filhos. É sempre assim. Sob o argumento de proteção, sempre vem uma decisão arbitrária e autoritária.

Sempre que o Estado falece em eficiência, que no caso, seria coibir e prender de fato quem expusesse criança a risco, talha sob a cabeça da população o cerceamento de liberdade.

Os autoritários só esqueceram de uma coisa: se tradição é o conjunto de costumes, memórias, práticas e rituais, e estando a criança cerceada dessa transmissão, quem levará a vitalidade da tradição para o futuro.

Esquecem os algozes mal-intencionados, que é na primeira fase da infância (0 a 6 anos), que se estabelecem as bases do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social da criança, curiosamente o período em que os menores foram tolhidos de vivenciar em conjunto com os seus pais.

Esse absurdo, gerou um efeito rebote: muitos pais optarem por colocar seus filhos sozinhos em cavalos ao invés de levá-los no conforto do seu abraço. Aliás, o lugar mais seguro do mundo sempre será no abraço dos pais, portanto, não há lógica nessa proibição.