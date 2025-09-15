O impacto da IA no relacionamento com clientes

Por Artur Willig, sócio e diretor comercial da TRINCA

Neste 15 de setembro, celebramos o Dia do Cliente, uma data que reforça a importância de ouvir, compreender e atender de forma efetiva as pessoas que sustentam qualquer negócio. Em um mercado cada vez mais competitivo e digital, a tecnologia e, especialmente, a inteligência artificial (IA), estão transformando radicalmente a maneira como as empresas se relacionam com seus clientes.

Hoje vivemos um cenário em que a personalização é palavra-chave

Se antes o atendimento era padronizado e pouco flexível, hoje vivemos um cenário em que a personalização é palavra-chave. Relatório da McKinsey mostra que empresas que investem em personalização registram 40% mais receita do que concorrentes menos adaptadas. Já um estudo da PwC revelou que 73% dos consumidores apontam a experiência como fator decisivo na escolha de uma marca, ficando atrás apenas de preço e qualidade do produto.

A IA é um vetor central dessa transformação. No Brasil, 17% dos médicos já utilizam inteligência artificial generativa em seu trabalho diário, principalmente para otimização de fluxos e análise de dados. Esse exemplo mostra que a adoção da tecnologia não pode mais ser ignorada. Aplicada ao relacionamento com clientes, ela permite prever comportamentos, recomendar produtos de forma assertiva e oferecer suporte em tempo real com assistentes virtuais cada vez mais humanizados.

O impacto vai além da eficiência operacional. Trata-se de criar conexões mais relevantes e humanas, mesmo mediadas pela tecnologia. Ferramentas inteligentes conseguem interpretar dados de milhões de interações e transformá-los em insights que ajudam as empresas a antecipar necessidades e agir de maneira proativa. Isso fortalece a confiança e amplia a fidelização, elementos cruciais para sustentar negócios em longo prazo.