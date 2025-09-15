O horror em Porto Alegre e as falhas do sistema penal

Por Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, sociólogo, professor da Escola de Direito da PUCRS e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O assassinato brutal que chocou Porto Alegre nos últimos dias escancara uma falha recorrente do sistema penal: a incapacidade de lidar com perfis criminais de alto risco. Não se trata de casos comuns, mas de exceções que, infelizmente, têm se repetido no Brasil. Quando o tempo de encarceramento não é usado nem para a contenção efetiva nem para o acompanhamento adequado de indivíduos com altíssima probabilidade de reincidência, o resultado é previsível: a sociedade fica exposta a novos horrores.

Nesse caso, a progressão de regime foi concedida antes do prazo, a prisão domiciliar determinada por falta de vagas no semiaberto, a monitoração eletrônica determinada nem sequer foi implementada e o mandado de prisão, expedido meses antes do crime, não foi cumprido. Cada uma dessas falhas aponta para um sistema incapaz de cumprir o mínimo: garantir que decisões judiciais tenham efeito e que a execução da pena se traduza em proteção social.

O desafio é avançar para além do impasse entre discursos punitivistas, que se alimentam do medo social, e abordagens abstratas, que evitam encarar a questão da reincidência. Experiências internacionais mostram que modelos de intervenção baseados em evidências, como o chamado Risco–Necessidade–Responsividade (RNR), reduzem significativamente as taxas de repetição de crimes quando aplicados com rigor e acompanhamento contínuo. Perfis de alto risco exigem políticas específicas, com articulação entre sistema penal e saúde mental.

O tempo de encarceramento deveria ser utilizado para esses fins: conter, monitorar, intervir e reduzir riscos. E, após a saída, os egressos deveriam ser acompanhados de perto, evitando que retornem ao convívio social sem suporte e sem acompanhamento.