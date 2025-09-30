O Estado não é nosso sócio e nem pode ser

Por Leonardo Lamachia, advogado e presidente da OAB/RS

O Brasil vive um momento crítico em sua política tributária. Projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional – o PL nº 1.087/2025, na Câmara, e o PL nº 1.952/2019, no Senado – trazem em seu bojo a intenção de tributar a distribuição de lucros, resultados e dividendos. Essas propostas, embora revestidas do discurso de "justiça fiscal", representam, na prática, um aumento inaceitável da carga tributária que recairá sobre a advocacia, profissionais liberais, empresas e, inevitavelmente, sobre toda a sociedade, que arcará com o consequente repasse de custos, em um movimento de verdadeira "legítima defesa do contribuinte".

Se todos os dispositivos em tramitação forem aprovados e somados aos já existentes, a tributação sobre pessoas jurídicas pode chegar a 44%. Esse número é estarrecedor. O Estado não é sócio das empresas, não compartilha os riscos, não trabalha pelo empreendimento. O suor é nosso, a responsabilidade é nossa e os riscos do negócio também.

É preciso registrar que a OAB/RS sempre esteve na linha de frente pela ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Essa é uma pauta histórica. É inaceitável que a tabela fique por tantos anos sem atualização. Portanto, a OAB gaúcha é a favor das medidas em benefício ao cidadão. Todavia, não é crível que a correção da tabela e a justa isenção para quem recebe até R$ 5 mil sejam usadas como moeda de troca para justificar a reoneração dos lucros. Esse tipo de barganha apenas reforça um modelo de Estado que só sabe aumentar a arrecadação às custas de quem trabalha, investe e produz.