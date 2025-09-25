O emaranhado do atraso e da estagnação

Por Fernando Goldsztein, fundador do The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children’s National Foundation e MBA, MIT Sloan School of Manangemnt

Outro dia eu conversava com amigos numa festinha infantil. Entre brigadeiros, pães de queijo e cachorros-quentes, falávamos sobre a nossa querida Porto Alegre. Ao contrário dos americanos, que costumam mudar de cidade para cursar a universidade ou buscar oportunidades de trabalho, nós, brasileiros, não temos cultura de mobilidade. Nascemos, crescemos e vivemos, na maioria dos casos, no mesmo lugar.

Portanto, como pais de pré-adolescentes, debatíamos sobre as oportunidades futuras do mercado de trabalho – ou a falta delas – por aqui. É evidente que a nossa cidade e o nosso estado estão perdendo espaço para outras regiões. O fato de a nossa vizinha Santa Catarina ser atualmente uma das regiões mais pujantes do Brasil ressalta ainda mais, por contraste, a nossa estagnação.

Não pretendo me aprofundar nos motivos pelos quais estamos nessa situação. No papo da festinha surgiu de tudo: crise fiscal crônica; economia pouco diversificada e dependente do agro; secas e falta de irrigação; infraestrutura logística defasada; polarização política histórica, e por aí vai. Quase tudo resultado de escolhas erradas feitas ao longo de décadas.

O papo estava tranquilo, mas esquentou quando um dos amigos, ao abocanhar um mini-hambúrguer, disparou: “Eu acho uma vergonha o emaranhado de fios nos postes da rede de distribuição elétrica da cidade. Como pode uma coisa dessas?” Não obstante o tema dos fios ser um problema “pequeno”, comparado a todas as questões estruturais que debatíamos, trata-se de algo realmente embaraçoso – com o perdão do trocadilho.

Entendo essa resignação dos porto-alegrenses como algo revelador

Diferente da energia elétrica, em que cada região tem uma concessionária, o setor de telecomunicações é pulverizado: além das grandes companhias nacionais, como Claro, Vivo e Oi, existem milhares de pequenos provedores regionais. Cada um instala a sua rede, puxa seus cabos e ocupa seu espaço no poste. Não existe coordenação, padronização ou compartilhamento de estrutura. E mais: cabos antigos e obsoletos ficam onde estão. Deveriam ser retirados pelos provedores, mas a fiscalização é precária – para não dizer inexistente.

O resultado é um caos visual, uma verdadeira barafunda de fios que desvalorizam o ambiente urbano. Não sei ao certo se oferecem algum risco aos passantes, mas, muitas vezes, vemos esses fios dependurados ao alcance da mão – coisa boa não pode ser.

Entretanto, diferente do meu amigo, talvez você não se incomode tanto com a feiura dos fios. Talvez você já tenha se acostumado; afinal, eles já viraram a “paisagem” do nosso cotidiano, não é mesmo? Fazer o quê? Pois é exatamente aí que está a raiz do problema. Não podemos e nem devemos ser coniventes. É preciso rigor na fiscalização e na punição dos responsáveis.