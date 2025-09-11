O antissemitismo presidencial declarado

Por Alex Pipkin, PhD em administração, professor e consultor empresarial

Nunca antes na história deste país os judeus se sentiram tão inseguros, expostos e ridicularizados. Nem mesmo quando Vargas fechava as portas aos que fugiam do Holocausto. Venho alertando: o antissemitismo não é espectro do passado, mas realidade atual, explícita, encarnada no presidente da República.

No dia 6 de setembro, Lula pediu que a comunidade judaica brasileira se desculpasse pela guerra em Gaza. Não foi gafe, nem frase infeliz. Foi uma violência simbólica: cobrar de cidadãos brasileiros de origem judaica a responsabilidade de um Estado estrangeiro, relegando-os à condição de estrangeiros em sua própria pátria. Mentira, perversão da verdade, inversão grotesca da realidade.

O antissemitismo de Celso Amorim e de Lula não é retórica de botequim: é convicção que corrói a dignidade nacional e expõe cidadãos a uma hostilidade crescente. Não ouvimos um deslize, mas a confissão de um antissemita.

Lula pediu que a comunidade judaica brasileira se desculpasse pela guerra em Gaza

A ironia é brutal: quem nunca pediu desculpas por afagar ditadores, negar o Holocausto ou apoiar terroristas assassinos de crianças exige desculpas de judeus brasileiros. A vítima no banco dos réus, o algoz absolvido. A estrela amarela, agora, imposta por decreto retórico.

Não estamos diante de uma gafe diplomática, mas de antissemitismo pronunciado com a autoridade do cargo mais alto do país. Ao exigir desculpas, Lula lhes retira a condição plena de brasileiros e os coloca sob julgamento coletivo. Gestos assim, a história ensina, antecedem perseguições.

Eis o sarcasmo cruel: o presidente que se proclama apóstolo da paz silencia sobre estupros, decapitações e sequestros terroristas — quase 50 reféns ainda em Gaza. Para esses, complacência. Para os judeus brasileiros, estigma.