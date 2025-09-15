Noroeste gaúcho: a força do turismo para a prosperidade

Por Mogar Sincak, sócio-idealizador do Costana Frontier Resort e diretor da Tecnika Engenharia

O noroeste gaúcho é caracterizado por um povo empreendedor e uma rica história. Enfrenta, contudo, desafios em seu desenvolvimento. Um olhar sobre os dados populacionais revela: entre 1970 e 2022, enquanto o Estado como um todo viu sua população crescer 63,29%, a Região Noroeste (Missões, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste e Celeiro) expandiu-se apenas 5,43%. O número sinaliza uma dinâmica histórica em que nosso potencial humano e de crescimento buscou concretização em outras regiões, impactando o desenvolvimento e a retenção de talentos locais.

O turismo, para o Noroeste, é estratégia vital. Gera empregos, fomenta o empreendedorismo e cria uma cadeia de valor

Essa dinâmica reflete-se no ciclo econômico regional. Atingimos um estágio de geração de riqueza, o “excedente”, mas esse valor frequentemente não encontra aqui opções robustas para reinvestimento em turismo ou lazer de alto padrão. O capital gerado aqui acaba por impulsionar outras praças, um fluxo que precisamos começar a reverter para fortalecer nossa base econômica e o futuro de nossas comunidades.

É a partir dessa compreensão que nós, no Costana Frontier Resort — projeto em Novo Machado, às margens do Rio Uruguai e em plena fronteira com a Argentina, vizinho presente, com mais de 951 mil turistas argentinos visitando o RS nos primeiros quatro meses deste ano —, buscamos construir uma alternativa. Vemos o Costana não só como iniciativa pioneira, um resort de alto padrão com infraestrutura completa para todas as estações, mas essencialmente como um catalisador. Nosso propósito é ajudar a reter e atrair capital, oferecendo aqui o que se busca fora. O potencial local é vasto: o Rio Uruguai, a cultura missioneira, a vivência da fronteira, nossa hospitalidade inata. Acreditamos que investir no turismo qualificado valoriza esses ativos.