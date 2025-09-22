Não ao leviatã federativo

O Senado Federal prepara-se para votar o texto do Projeto de Lei Complementar nº 108/2024, aprovado pela Câmara dos Deputados. Tal projeto cuida da disciplina e do funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), afora regras quanto ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e sobre a Transmissão de Bens Imobiliários (ITBI). Em assim sendo, cumpre ser alertado o que segue, relativamente ao projeto de lei em tela, sem prejuízo de outras considerações: a) imprescindível o estabelecimento de balizas que impeçam que o Comitê Gestor do IBS, entidade que será dotada de autonomia técnica, orçamentária e financeira, vinculada ao Ministério da Fazenda, venha a se tornar um “Leviatã federativo”, invadindo as competências constitucionalmente deferidas aos entes subnacionais, no âmbito das respectivas governanças na esfera tributária; b) na mesma linha, criar regras de contenção para que não sejam afetadas as competências deferidas pela Constituição Federal ao Senado, instância representativa dos Estados e do Distrito Federal, no contexto da federação brasileira; c) ficar assegurado que os contribuintes venham a ter acesso a plataformas de tecnologia da informação, com custos compatíveis com as respectivas capacidades econômico-financeiras, especialmente quanto aos mecanismos de apuração de créditos e de débitos, no regime de split payment, de fruição da não cumulatividade e de outras funcionalidades;