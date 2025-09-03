Missão Reconstruir Jaguari: pensar no futuro

Por Igor Tambara, prefeito de Jaguari

Reconstruir não é apenas reparar o que se perdeu. É também repensar caminhos, aprender com as adversidades e transformar a dor em força coletiva. As cidades que enfrentam grandes desastres naturais carregam um desafio que vai além da recuperação: precisam construir um futuro mais seguro, resiliente e solidário.

Em junho deste ano, Jaguari enfrentou a maior enchente das últimas quatro décadas. Foram dias difíceis que marcaram a nossa história: mais de 1,2 mil pessoas atingidas e perdas incalculáveis. Diante dessa tragédia, não poderíamos nos limitar a consertar o que foi danificado.

Foi desse espírito que nasceu o Missão Reconstruir Jaguari — primeiro plano municipal de reconstrução pós-enchentes estruturado, alinhado ao Plano Rio Grande, do governo estadual. A proposta pioneira busca reconstruir e recuperar o que foi perdido e, ao mesmo tempo, acolher as pessoas atingidas. Mais do que reconstruir, o plano projeta o futuro.

O plano se organiza em três eixos. O primeiro, "Reconstruir para Voltar", foca na recuperação de estruturas físicas, como estradas, pontes, pavimentação e serviços essenciais. O segundo, "Cuidar de Quem Perdeu", garante moradia segura, reassentamento planejado e apoio social. O terceiro, "Prevenir para Não Parar", nos coloca em outro patamar: obras de contenção e drenagem, desassoreamento de rios, monitoramento climático e revisão do Plano Diretor.

Queremos ser símbolo de resistência, mas também de inovação, esperança e futuro

Poucas semanas depois de apresentarmos o Missão Reconstruir ao governo do Estado, o vice-governador Gabriel Souza esteve em Jaguari anunciando R$ 12 milhões para saúde, desenvolvimento social, habitação e agricultura — todos previstos no escopo do nosso plano.