Missão cumprida: o fim do Presídio Central

Por Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul

Hoje encerramos um dos capítulos mais vergonhosos da história do sistema prisional brasileiro. O Presídio Central, que chegou a ser classificado pela Organização dos Estados Americanos como o pior da América Latina, não existe mais. No seu lugar, erguemos a nova Cadeia Pública de Porto Alegre.

Governos passaram, promessas foram feitas e adiadas. Mas foi a nossa gestão que enfrentou o problema com coragem, planejamento e responsabilidade. O equilíbrio fiscal conquistado com reformas estruturantes permitiu investir R$ 139 milhões nessa transformação.

Quando assumimos o governo, a segurança enfrentava inúmeros desafios: criminalidade elevada, presos em viaturas, estruturas precárias e uma Polícia Penal sem condições de trabalho. Diante disso, tomamos decisões firmes: criamos uma secretaria específica para o sistema penal e investimos mais de R$ 1,4 bilhão na área. Um aporte histórico que possibilitou a abertura de novas unidades, aumento do efetivo e estruturação da Polícia Penal.

Em 2021, firmamos um compromisso: acabar com o Central. Mas não bastava demolir. Era preciso reconstruir com estratégia e segurança. Elaboramos um plano de desocupação cuidadoso, com a realocação de mais de 3,3 mil pessoas privadas de liberdade, sem uma única intercorrência. Um feito que envolveu o Judiciário e todas as forças de segurança.

Escolhemos o caminho da autoridade do Estado, do controle e da ressocialização digna

Em 2023, retomamos outro ponto crucial: a gestão da unidade. Após 28 anos sob comando da Brigada Militar, a Cadeia Pública foi transferida para a Polícia Penal, que agora tem estrutura e efetivo para essa missão. Com isso, os policiais militares voltaram às ruas, reforçando o policiamento ostensivo.