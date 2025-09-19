Mercopar: a força da indústria gaúcha

Por Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs

O cenário econômico mundial vive um tempo de incertezas e barreiras. As tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros são um exemplo recente. Para a indústria, e em especial a gaúcha, isso significa enfrentar desafios inéditos. Nesse contexto, buscar novos mercados e parcerias não é apenas importante: é essencial.

É hoje a maior plataforma de inovação e negócios do setor industrial da América Latina

É nesse momento que a 34ª edição da Mercopar, que será realizada em Caxias do Sul, de 14 a 17 de outubro, ganha ainda mais relevância. Mais do que uma feira, a Mercopar é hoje a maior plataforma de inovação e negócios do setor industrial da América Latina. Um espaço que conecta empresas e compartilha conhecimento, movimentando a economia de todo o país.

Entre suas atrações, teremos o Projeto Comprador Internacional, que aproxima empresas brasileiras de compradores estrangeiros, criando oportunidades reais de negócios. É uma chance concreta de ampliar exportações e firmar parcerias estratégicas em mercados emergentes.

Nesta edição, 30 empresas compradoras internacionais, com destaque para a América Latina, estarão em contato com 120 fornecedores nacionais dos setores metalmecânico, automação, eletroeletrônico, plástico, borracha e serviços industriais.

O Projeto Comprador Nacional é outra atração: é por meio dele que cem grandes empresas compradoras de fora do Estado trazem demandas em busca de fornecedores. A expectativa é a realização de 2,4 mil reuniões de negócios durante o evento.

Essa pujança da Mercopar se explica por sua própria história. O que começou como uma feira especializada de subcontratação transformou-se, através da parceria do Sistema Fiergs e do Sebrae-RS, em um verdadeiro ecossistema de negócios. Hoje, integra visitantes, expositores e parceiros em um ambiente de inovação e crescimento.