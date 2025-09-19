Leite amplia valor de emendas para deputados, a PEC da Blindagem, o projeto da anistia e o caso da mala

Os parlamentares conhecem os problemas da sociedade que o governador não conhece.
EDUARDO LEITE
Governador do RS, justificando a ampliação de R$ 2 milhões para R$ 4 milhões no valor de emendas para deputados estaduais.
Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não.
HUGO MOTTA
Presidente da Câmara, antes da votação da PEC da Blindagem, citando ainda “abusos” e “atropelos” contra parlamentares.
Um projeto meio-termo, que não seja nem tanto da esquerda, nem tanto da direita.
PAULINHO DA FORÇA
Deputado federal que será o relator de projeto de lei para reduzir penas de condenados por golpe de Estado.
É um decreto de morte que não tem volta.
LINCOLN GAKIYA
Promotor de Justiça de SP, jurado de morte pelo PCC, após a execução do ex-delegado Ruy Ferraz.
Ele guardou o corpo dentro de uma geladeira que ficava no quarto dela.
MARIO SOUZA
Diretor do Departamento Estadual de Homicídios, revelando mais um detalhe do crime da mala.
Chamei ajuda, não para matar meu filho, e foi o que aconteceu.
EVOLMARA VARGAS
Mãe do homem com esquizofrenia que morreu baleado por PMs na Capital enquanto estava em surto psiquiátrico.
Os americanos não merecem que Trump faça política com seu sustento e seu bolso.
CHUCK SCHUMER
Líder democrata no Senado norte-americano, que protocolou projeto de lei para derrubar o tarifaço contra o Brasil.