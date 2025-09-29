Jovens endividados: a urgência da educação financeira no Brasil

Por Marcelo Hoffmeister, diretor regional de Negócios da Unicred do Brasil

A inadimplência no Brasil atingiu um recorde, revelando a dificuldade da população em organizar suas finanças. Entre os mais afetados estão os jovens – um alerta que reforça a urgência de falar sobre educação financeira desde cedo. Mais que números, esse cenário mostra que preparar as novas gerações para lidar com dinheiro é investir em um futuro mais equilibrado.

Segundo a Serasa, o primeiro semestre do ano contabilizou crescimento de 11,4% no número de consumidores que negociaram suas dívidas, em comparação ao mesmo período de janeiro a julho de 2024. Entre eles, os jovens de 18 a 25 anos se destacam, com alta de 49%. No Rio Grande do Sul, esse aumento foi de 11,88%.

Falar sobre dinheiro com jovens ainda é um tema delicado para muitas famílias. Mas quanto antes esse diálogo começar, mais preparados eles estarão para lidar com decisões. E mais que números, é importante saber que educação financeira é sobre equilíbrio: gastar com consciência e investir com inteligência.

Contar com apoio profissional qualificado faz a diferença

Por isso, é vital que esse assunto esteja na rotina dos jovens, para que eles se desenvolvam sabendo a relevância de pensar no longo prazo, investir com sabedoria, constituir uma reserva de emergência e entender sobre taxas de juros e questões previdenciárias.

Num panorama regional, a Federação Varejista informou que o número de pessoas com dívidas atrasadas aumentou no estado, subindo 2,94% em comparação com agosto de 2024. O destaque negativo ficou com os jovens entre 18 e 25 anos, com alta de 43,94%.

Para quem deseja aprofundar-se em finanças e melhorar sua relação com o dinheiro, contar com apoio profissional qualificado faz a diferença. Diante disso, o cooperativismo de crédito oferece ferramentas para quem busca saúde financeira durante todo o ano, inclusive com projetos destinados ao público mais jovem.