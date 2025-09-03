Guardiões do Pampa: a cura que alimenta

Por Fernando Bastos Duarte, médico, palestrante e escritor

Foi caminhando entre os pavilhões da Expointer deste ano, com o cheiro de pasto úmido misturado ao relincho dos cavalos e ao mugido das vacas, que uma certeza antiga se impôs com nitidez: a carne é remédio ancestral e seus guardiões vestem bombacha, sentem o Minuano no rosto e chamam de trabalho aquilo que muitos chamariam de sacrifício.

A Expointer é mais do que uma feira: é a consagração de um ciclo. Cada animal ali exposto carrega madrugadas frias, partos acompanhados, pastos bem manejados, uma relação íntima entre o homem, a terra e o gado. O Pampa não é improviso: é tradição enraizada, ciência aplicada e disciplina transmitida de geração em geração. E, no entanto, esse fruto legítimo foi vilanizado. Fizeram da carne, o alimento original da humanidade, a base da nossa fisiologia, um vilão de narrativas. A mesma carne que oferece uma proporção perfeita de gorduras, proteínas completas, ferro heme, vitamina B12, zinco e creatina; a mesma que ergueu músculos, cérebros e civilizações.

Quando a carne chega à mesa, chega carregada de verdade

O produtor, que sempre alimentou com honra, passou a carregar uma culpa inventada. O consumidor, seduzido por embalagens coloridas, foi empurrado para ultraprocessados que enchem prateleiras, mas esvaziam a saúde. Em Esteio, porém, a verdade se impõe. Ela nasce do pecuarista que não espera aplauso: trabalha em silêncio, atravessa seca e enchente, barro e vento, com a serenidade de quem aprendeu a ouvir a natureza.

É preciso reafirmar: a saúde começa no campo. Na pecuária que respeita ciclos, preserva o solo, protege a paisagem e entrega alimento de qualidade ímpar. Quando a carne chega à mesa, chega carregada de verdade: densa, biodisponível, sem slogans ou filtros.