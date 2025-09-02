CHARGEOpiniãoOpiniãoO autor do texto defende ideias e tira as próprias conclusões com base na sua interpretação dos fatos.Gilmar Fraga: 1º dia de julgamento...02/09/2025 - 05h00minAtualizada em 02/09/2025 - 05h00minCompartilharCompartilharGilmar FragaEnviar emailGilmar Fraga / Agencia RBSQue horas começa o julgamento de Bolsonaro? Entenda como vai funcionarNa véspera de julgamento, segurança armada vigia STF, e Bolsonaro recebe parlamentaresGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:charge do gilmar fragacharge