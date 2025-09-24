Faculdade de Farmácia da UFRGS celebra 130 anos de pioneirismo e excelência

Por Ruy Carlos Ruver Beck, diretor da Faculdade de Farmácia da UFRGS

Fundada em 29 de setembro de 1895 pela sociedade União Farmacêutica, com o objetivo de regulamentar o exercício da profissão farmacêutica, a Faculdade de Farmácia é a mais antiga instituição de Ensino Superior de Porto Alegre e berço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi também núcleo formador das Faculdades de Medicina e Engenharia.

Desde 1958, está sediada no icônico prédio modernista da Avenida Ipiranga, tombado como patrimônio da arquitetura moderna da cidade. Em 2012, passou a ocupar também um segundo prédio, na Rua São Luiz, ampliando suas atividades acadêmicas.

O curso de Farmácia da UFRGS possui conceito máximo (5) no Enade, com formação nas áreas de Cuidado, Tecnologia e Gestão em Saúde. A faculdade abriga programas de pós-graduação de excelência, como o Programa de Ciências Farmacêuticas (nota 7 da Capes) e o pioneiro Programa em Assistência Farmacêutica, ambos formando mestres e doutores.

É símbolo de excelência científica e compromisso com a saúde pública

Na extensão, destacam-se o Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (Lact), há 48 anos prestando serviços ao SUS, e o Centro Colaborador de Serviços Farmacêuticos (Cecol), voltado ao cuidado de pacientes com doenças crônicas. Projetos de descarte correto de medicamentos, inovação e empreendedorismo também compõem essa trajetória.

Atualmente, a comunidade é formada por 56 docentes, 48 técnicos administrativos e 20 colaboradores terceirizados, atendendo 572 estudantes de graduação e 147 de pós-graduação. Ao longo de sua história, a faculdade já formou 6.350 farmacêuticos(as), 825 mestres e 356 doutores(as), que atuam no Brasil e no Exterior.