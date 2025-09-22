Extremismo, um anticonceito

Por Roberto Rachewsky, empresário

Liberdade é um conceito que ressoa como pilar fundamental da existência humana. Seus inimigos tentam turvar sua precisa definição: ausência de coerção, força ou fraude no contexto social. Uso da força e da fraude, por sua natureza coercitiva, não se enquadram nos domínios da liberdade. Há uma linha divisória clara: enquanto permanecemos nos extremos da liberdade, estamos sob seu jugo; ao cruzarmos para o terreno da coerção, adentramos território distinto.

Um extremista pela liberdade rejeita qualquer forma de coerção violenta, por mais sutil que pareça. A única exceção aceitável é usá-la como resposta direta contra quem a iniciou. Essa posição, porém, atrai críticas. Alguns me questionam por abraçar o rótulo de “extremista”. Minha resposta: sou um extremista pela liberdade e pela justiça. O que esperavam? Que eu fosse um moderado defensor da coerção, da violência?

Eis o cerne: termos como “extremismo”, “extremista” e “extremo” são, em essência, anticonceitos. Carecem de valor cognitivo por si sós, funcionando como ferramentas vazias até que um substantivo concreto lhes dê sentido. Chamar alguém de extremista sem especificar “em relação a quê” é manipulação. O ofensor aposta na ambiguidade para desqualificar uma posição firme sem debate.

Quando me rotulam, respondo: “Extremista em que sentido?”. Essa pergunta desmonta a estratégia, expondo a falta de substância. Muitos desconhecem o que é um anticonceito e como ele manipula mentes ao explorar o desconforto de algo vago. Um anticonceito existe para obscurecer ideias válidas e impedir o pensamento crítico, apoiando-se em emoções, não em realidades objetivas.

Só assim preservaremos o domínio da liberdade e da justiça