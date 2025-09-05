Expointer: orgulho ou passado?

Por Manoela Bertagnolli, produtora rural e diretora administrativa da Sementes Butiá

Eu adoro a Expointer. Meu pai trabalhava muito durante a feira, passávamos 10 dias em Esteio na minha infância, entre o gado Jersey, os ovinos Suffolk e os cavalos crioulos.

Talvez seja nostalgia o que me leve a Esteio, pois já não trabalho com a pecuária. Também durante a Expointer temos agendas necessárias para o setor primário e além porteira.

A Expointer nasceu e desempenha um papel importante para aproximar o campo e a cidade. Lembro a dificuldade para entrar; filas de gente e de carros; Lembro das brigas do pai com os vendedores e as barraquinhas que ficavam no meio dos animais, estressando ainda mais os bichos que já estão fora de seu ambiente.

As regras mudaram, o show não é mais dos animais. Dentro dos pavilhões que deveriam atrair os olhos de quem não conhece o campo, hoje estão lojas de panelas, roupas, tapetes, que se proliferam em meio ao que deveria ser atração. Não é mais permitido montar os cavalos no parque, apenas motos e carrinhos elétricos, numa inversão de protagonismo chocante.

E as questões importantes não são resolvidas. Pergunto: como poderemos ser exemplo ou atrair investimentos para o estado se não entregamos o que prometemos aos que nos visitam? É uma feira grandiosa e simplesmente não conseguimos capitalizar nesta magnitude.

O cavalo crioulo se organizou e fez a "boulevard do cavalo crioulo", ao menos separa os animais, a pista e o comércio; os motors homes em meio ao esgoto não resolvem os problemas simples: como entrar no parque.

Estamos perdendo a participação das estrelas: os animais

Uma comissão com alternância do comando entre os responsáveis, trabalhando juntos, não ajudaria? Farsul, Simers e Governo do Estado?

Retornar os animais à atração principal, viabilizando as associações a levarem os animais, recebendo um incentivo para viabilizar a participação? Setorizar os pavilhões? Ou seguiremos indo à Expointer e sentindo o aroma de churrasco das barracas de espetinho? Principalmente: estamos perdendo a participação das estrelas: os animais.