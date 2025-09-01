Educar protege

Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e presidente do Conselho Superior do Transforma RS

Educação vem antes de Legislação no dicionário e na vida e se aplica diretamente à exposição de jovens a conteúdos digitais impróprios. O debate, que ganhou força com a denúncia do influenciador Felca sobre a adultização nas redes sociais, começou no Senado em 2022 com o PL 2628/2022.

A questão é como atualizar o ECA à nova realidade digital, sem sobreposição ou enfraquecimento de sua autoridade

A gravidade do problema — com impactos sociais, psicológicos, físicos e cognitivos — exige pressa e requer cautela. A criação de novas leis pode ser inócua sem uma estrutura que garanta seu cumprimento. Desde 1990, o Brasil conta com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um marco legal robusto. Embora anterior à explosão das redes sociais, continua sendo a principal referência de proteção infantojuvenil. A questão é como atualizar o ECA à nova realidade digital, sem sobreposição ou enfraquecimento de sua autoridade.

O PL 2628/2022 propõe obrigações e punições aos provedores de plataformas digitais, com multas severas para infrações. Mal interpretada ou mal aplicada, a lei pode ser usada para restringir indevidamente a liberdade de expressão ou para exercer controle excessivo sobre o ambiente digital.

A verdadeira transformação começa em casa. É essencial envolver as famílias para que assumam o protagonismo na educação digital dos filhos, limitando o acesso a conteúdos inadequados. Educação é prevenção. Nos países desenvolvidos, o enfrentamento do problema combina lei eficaz com programas educacionais abrangentes.

Professores, funcionários de escolas e sociedade precisam de formação continuada para identificar e intervir diante dos sinais de adultização. Aos governos, cabe promover campanhas de conscientização e oferecer suporte para que o combate ocorra na origem.