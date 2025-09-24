Educação e sua importância no mundo global

Por Eduardo Cortez Balreira, consultor de trânsito do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul (Sindicfc-RS)

A educação é fator-chave para a construção de sociedades mais justas e prósperas e essa afirmativa é reconhecida por governantes do mundo todo. Não é diferente com o trânsito! Educar para o trânsito é primordial para a sociedade. Cada vez mais é necessário acompanhar as mudanças sociais e preparar com eficiência o novo condutor para o espaço público. O Código de Trânsito Brasileiro (de 1997) foi pródigo em fundamentar sua nova versão em educação capacitadora e inovadora.

Pioneiro no assunto desde então, o Rio Grande do Sul instituiu, já em julho daquele ano, os Centros de Habilitação de Condutores, que deram origem aos ditames da formação do novo condutor. Os resultados são palpáveis. Na segunda-feira, 22, o Observatório Nacional de Segurança Viária divulgou a pesquisa Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança, que tem como fonte elementos estatísticos de organizações como Renaest, Datasus, Senatran, IBGE, CNT, Polícia Rodoviária Federal e Detran. Esse estudo analisa dados de quase todos os estados brasileiros, com destaque para o desempenho altamente positivo do Rio Grande do Sul.

Somos o Estado que cumpre integralmente o CTB, recebemos 10, a nota máxima, na avaliação da educação para o trânsito, atestando a qualidade da formação dos nossos motoristas, e nota 9 em saúde e atendimento às vítimas. Nosso desempenho está calcado na formação, na fiscalização, no comportamento dos motoristas e na estrutura hospitalar. No pilar Segurança Viária, ficamos em segundo lugar, com nota 3.86, atrás apenas do Distrito Federal, que teve avaliação 4.0.