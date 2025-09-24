Doar faz bem a quem doa

Por Marcelo Hartmann, superintendente-geral da Unimed Porto Alegre
Setembro é o mês em que nossas atenções se voltam à Campanha Nacional de Doação de Órgãos. Todos os anos reforçamos a importância da conscientização e, sobretudo, da necessidade de diálogo dentro das famílias.
É essencial que cada pessoa manifeste em vida o desejo de ser doador de órgãos. Afinal, no momento decisivo, quem dará a resposta serão nossos familiares, e essa decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte para quem espera por um transplante.
Os números são alarmantes: ano após ano, o número de pessoas inscritas em filas de espera para transplante é maior do que o número de cirurgias realizadas. O resultado é uma lista que só cresce. Para agravar o cenário, o Brasil ainda convive com altos índices de não efetivação de potenciais doadores, sendo a recusa familiar a principal causa. Em média, quase metade das famílias diz “não”. Em alguns Estados, no primeiro trimestre deste ano, a recusa superou os inacreditáveis 80%.
É urgente investir em atenção primária e na prevenção de doenças crônicas que levam tantos pacientes à necessidade de transplante. Além disso, precisamos enfrentar a barreira da recusa familiar. Isso passa pela educação da sociedade, pela compreensão do conceito de morte encefálica e pelo acolhimento humanizado das equipes assistenciais nos momentos mais difíceis.
Por muitos anos trabalhei e acompanhei de perto processos de busca e captação de órgãos em diferentes hospitais, grandes e pequenos, e sempre que tive a oportunidade, parei para conversar com os familiares nesse momento de dor tão extrema. Eram palavras de agradecimento em nome de pacientes anônimos que receberiam a dádiva da doação, uma verdadeira expressão de amor ao próximo.
Por mais doloroso que seja, diante de uma perda irreparável de um filho, filha ou ente querido, muitas famílias encontram um certo conforto com a doação e a sensação de que a morte não foi em vão: ao contrário, pode salvar muitas vidas. Mais do que uma campanha, a doação de órgãos é um convite à vida.