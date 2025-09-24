Doar faz bem a quem doa

Por Marcelo Hartmann, superintendente-geral da Unimed Porto Alegre

Setembro é o mês em que nossas atenções se voltam à Campanha Nacional de Doação de Órgãos. Todos os anos reforçamos a importância da conscientização e, sobretudo, da necessidade de diálogo dentro das famílias.

É essencial que cada pessoa manifeste em vida o desejo de ser doador de órgãos. Afinal, no momento decisivo, quem dará a resposta serão nossos familiares, e essa decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte para quem espera por um transplante.

Os números são alarmantes: ano após ano, o número de pessoas inscritas em filas de espera para transplante é maior do que o número de cirurgias realizadas. O resultado é uma lista que só cresce. Para agravar o cenário, o Brasil ainda convive com altos índices de não efetivação de potenciais doadores, sendo a recusa familiar a principal causa. Em média, quase metade das famílias diz “não”. Em alguns Estados, no primeiro trimestre deste ano, a recusa superou os inacreditáveis 80%.

É urgente investir em atenção primária e na prevenção de doenças crônicas que levam tantos pacientes à necessidade de transplante. Além disso, precisamos enfrentar a barreira da recusa familiar. Isso passa pela educação da sociedade, pela compreensão do conceito de morte encefálica e pelo acolhimento humanizado das equipes assistenciais nos momentos mais difíceis.

Por muitos anos trabalhei e acompanhei de perto processos de busca e captação de órgãos em diferentes hospitais, grandes e pequenos, e sempre que tive a oportunidade, parei para conversar com os familiares nesse momento de dor tão extrema. Eram palavras de agradecimento em nome de pacientes anônimos que receberiam a dádiva da doação, uma verdadeira expressão de amor ao próximo.