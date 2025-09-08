Por Sérgio Gischkow Pereira, desembargador aposentado

O desvio da razoabilidade tem limites. Afirmar que o Brasil padece de ditadura, ou se encaminha para uma, ultrapassa aqueles limites. É até uma ofensa a quem viveu ou vive sob regime de força.

A ditadura prende sem nenhum processo prévio, tortura, mata, mata os parentes do suspeito, faz desaparecer pessoas, não permite manifestações populares públicas que a censurem (a repressão não é com jatos de água ou balas de borracha, se desferem tiros com munição de verdade e se eliminam os manifestantes), os meios de comunicação são proibidos de publicar qualquer crítica ao governo ou qualquer notícia que desagrade o ditador, as forças de segurança ingressam, sem mandado judicial em qualquer lugar (incluída a violação do lar), provoca o silêncio dos cemitérios pelo medo de falar contra o regime e alguém esteja ouvindo, cultiva a prática asquerosa de denunciar apenas por motivos de ódios pessoais, controla o ingresso e saída do país, fiscaliza os deslocamentos dentro do próprio país, destrói a liberdade de cátedra, fecha o parlamento, afasta do cargo os juízes independentes, e assim por diante, em um desfile de horrores.

É até uma ofensa a quem viveu ou vive sob regime de força

Está na hora de parar de brincar de ditadura e não incidir no ridículo. O tema não comporta esta irresponsabilidade. No Brasil, aliás, muitos falam as piores acusações contra os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em todos os meios de comunicação e nas ruas e nada lhes acontece! Ao contrário, a imprensa está repleta de artigos contra os poderes. Manifestações de esquerda e direita enchem as ruas. É convenientemente esquecido que há ministros do STF indicados em governos anteriores ao PT e que alguns, por este partido indicados, votaram contra Lula e outros petistas.