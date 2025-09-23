Desastres e vulnerabilidades

Por Ximena Cardozo Ferreira, Promotora de Justiça Regional da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

O Rio Grande do Sul vivenciou desde 2023 uma série de eventos extremos, notadamente de origem hidrológica, que já eram comuns em outras partes do Brasil. Com efeito, intercalam-se momentos de estiagem severa com precipitação pluviométrica excessiva, causando inundações, enxurradas e deslizamentos de terra.

O ápice da escalada de desastres se deu em maio de 2024, quando a quase totalidade dos municípios gaúchos foi afetada pelos efeitos da chuva que se iniciou no final do mês de abril. De fato, 478 dos 497 municípios do Estado restaram atingidos, em maior ou menor grau, por um evento catastrófico que afetou a vida de 2,3 milhões de pessoas.

Essa catástrofe, contudo, não foi isolada: o RS padeceu 10 eventos extremos num período de um ano. Somente a região conhecida como Vale do Taquari sofreu três desastres em oito meses: em setembro de 2023, novembro de 2023 e maio de 2024.

Ministério Público vem atuando permanentemente junto às Defesas Civis

Essa nova realidade de desastres evidencia o já inegável contexto de mudanças climáticas e denuncia o grau de exposição a risco da população. Cada vez mais pessoas estão vulneráveis às ameaças naturais, seja pela condição social, seja pela ocupação de áreas impróprias por suas características físicas e geomorfológicas.

Associada a essas, merece reconhecimento a vulnerabilidade institucional, já que os eventos trouxeram à luz o despreparo das instituições para o enfrentamento dos desastres – tanto no que concerne à prevenção ou à mitigação dos danos quanto às demais fases de preparação, resposta e recuperação pós-desastre.