CPI da Energia: compromisso com o consumidor gaúcho

Por Marcus Vinicius de Almeida (PP), deputado e relator da CPI

A energia elétrica é um serviço essencial, fundamental para o bem-estar das famílias, para a atividade econômica e para a confiança da população nas instituições. No Rio Grande do Sul, as interrupções recorrentes no fornecimento têm gerado insatisfação e preocupações legítimas entre os consumidores.

Diante desse cenário, a Assembleia Legislativa instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as causas das dificuldades na prestação de serviços de energia, com prazo de 120 dias. Indicado para ser relator, reafirmo que o compromisso com a verdade é inegociável. Atuaremos com transparência, responsabilidade e foco em esclarecer os fatos, sempre em defesa dos gaúchos, da ordem e da justiça.

Além de investigar responsabilidades, a comissão irá propor soluções duradouras, fortalecendo a fiscalização, aperfeiçoando as regras do setor e criando mecanismos para prevenir novas falhas

A CPI terá caráter técnico e colaborativo. Serão ouvidos todos os elos da cadeia: as concessionárias CEEE Equatorial e RGE, agências reguladoras, empresas terceirizadas, órgãos públicos e, sobretudo, os consumidores. Pretendemos levar os trabalhos de inquérito, inclusive, para regiões mais atingidas pelas interrupções, a fim de compreender detalhadamente os problemas enfrentados e identificar soluções efetivas que possam ser implementadas.

Além de investigar responsabilidades, a comissão irá propor soluções duradouras, fortalecendo a fiscalização, aperfeiçoando as regras do setor e criando mecanismos para prevenir novas falhas. O foco não será “desperdiçar energia” em disputas políticas, mas sim trabalhar de forma responsável e colaborativa para entregar resultados concretos.