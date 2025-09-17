Correntes invisíveis da pecuária do Estado

Por Otávio Steffli Machado, médico veterinário e consultor em pecuária de corte

Entre as ruas e pavilhões da 48ª Expointer, no parque Assis Brasil, uma sensação antiga se confirmou: a pecuária ainda carrega correntes que nos prendem ao passado. Entre palestras, painéis e estandes com inovações para a carne do amanhã, ficou clara a contradição: o futuro é veloz, mas o presente, por vezes, insiste em arrastar os pés.

Percebi algo fundamental: existem paralelos ainda não resolvidos na cadeia da carne que seguem a nos acorrentar. São entraves que, mesmo após séculos de trabalho com bovinos, se repetem e nos impedem de avançar no ritmo que o setor demanda.

É justo reconhecer que muitos produtores se entregam de corpo e alma, dia após dia, e é nesse esforço silencioso que a pecuária se sustenta. Mas, ao lado deles, a realidade que encontro, mais do que gostaria, no campo, como consultor em projetos público-privados, mostra que há também quem resista ao novo, repita práticas ultrapassadas, prefira comprar o touro barato, ignore a análise de solo, resista às cercas elétricas, não suplemente o rebanho, não corrija erros que se repetem ano após ano e, quando os resultados não vêm, culpe o mercado, o clima ou o destino.

Entre as tradições e o chamado da modernidade, ergue-se um dilema

Enfrentamos, assim, um paradoxo inevitável. A pirâmide da pecuária gaúcha repousa sobre uma base, em sua esmagadora maioria, de pequenas e médias propriedades. Ali está o coração da produção. É preciso olhar com cautela e entender quantos desses produtores estão realmente dispostos a aprender, a se abrir ao novo, a trilhar caminhos e resgatar aqueles que resistem.