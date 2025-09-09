Confiança: o verdadeiro patrimônio do cooperativismo de crédito

Por Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste

A confiança é, sem dúvida, o fundamento essencial do cooperativismo de crédito em qualquer contexto. Em um mundo onde crises institucionais e a desinformação afetam as relações sociais, a confiança torna-se o diferencial competitivo de organizações que desejam manter relevância e proximidade com o público. Eventos globais do setor têm destacado justamente esse aspecto: nenhuma inovação tecnológica ou transformação digital atinge sua plenitude sem ser sustentada pela confiança entre instituição e cooperados.

Por isso, torna-se ainda mais relevante agir com ética e coerência

Lideranças do cooperativismo afirmam que, mais do que depósitos financeiros, os associados confiam atividades, sonhos e expectativas a essas organizações. Cultivar vínculos sólidos e autênticos é um compromisso diário, especialmente num cenário onde jovens sentem desilusão e procuram alternativas seguras e transparentes. Em ambientes digitais, a construção e manutenção da confiança exigem transparência, processos confiáveis, comunicação clara e uma cultura de proximidade, mesmo à distância.

A confiança é frágil — pode ser abalada rapidamente por inconsistências ou falta de transparência. Por isso, torna-se ainda mais relevante agir com ética e coerência, alinhando discurso e prática. Nos momentos de crise, é comum perceber o fortalecimento desse valor, com a intensificação do apoio às comunidades e a demonstração concreta do compromisso social das cooperativas.