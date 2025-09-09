Confiança: o verdadeiro patrimônio do cooperativismo de crédito

Por Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste
A confiança é, sem dúvida, o fundamento essencial do cooperativismo de crédito em qualquer contexto. Em um mundo onde crises institucionais e a desinformação afetam as relações sociais, a confiança torna-se o diferencial competitivo de organizações que desejam manter relevância e proximidade com o público. Eventos globais do setor têm destacado justamente esse aspecto: nenhuma inovação tecnológica ou transformação digital atinge sua plenitude sem ser sustentada pela confiança entre instituição e cooperados.
Por isso, torna-se ainda mais relevante agir com ética e coerência
Lideranças do cooperativismo afirmam que, mais do que depósitos financeiros, os associados confiam atividades, sonhos e expectativas a essas organizações. Cultivar vínculos sólidos e autênticos é um compromisso diário, especialmente num cenário onde jovens sentem desilusão e procuram alternativas seguras e transparentes. Em ambientes digitais, a construção e manutenção da confiança exigem transparência, processos confiáveis, comunicação clara e uma cultura de proximidade, mesmo à distância.
A confiança é frágil — pode ser abalada rapidamente por inconsistências ou falta de transparência. Por isso, torna-se ainda mais relevante agir com ética e coerência, alinhando discurso e prática. Nos momentos de crise, é comum perceber o fortalecimento desse valor, com a intensificação do apoio às comunidades e a demonstração concreta do compromisso social das cooperativas.
A governança no cooperativismo depende fundamentalmente desse vínculo de confiança, indo além dos requisitos formais para promover transparência, senso de pertencimento e abertura ao diálogo com todos os associados. O maior capital dessas organizações reside, afinal, na credibilidade conquistada ao longo do tempo, mostrando que confiança não é apenas um diferencial — é seu patrimônio mais valioso e o alicerce sobre o qual se constrói um futuro coletivo e sustentável.